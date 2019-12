MILANO - «Possono arrivare Kalinic e Florenzi dalla Roma? Prima penso a mangiare il panettone». Vincenzo Montella sa che il pareggio con l'Inter non ha reso del tutto salda la sua panchina. Stasera al Franchi (ore 20.45, diretta tv su Sky) l'Aeroplanino chiederà ai suoi ex giallorossi il viatico per tornare al successo, nel secondo anticipo del 17° turno prenatalizio che ha già visto mercoledì la vittoria della Juventus a Marassi sulla Sampdoria.

Dall'altra parte Paulo Fonseca vuole chiudere il 2019 consolidando il quarto posto Champions: «La squadra viola vista con l'Inter sarà dura da affrontare», sottolinea il tecnico portoghese. Capitolo formazioni: nella Fiorentina Chiesa verso il forfait, mentre la Roma recupera per la difesa Smalling e lascia ancora a casa Kluivert.

Domani il Cagliari cercherà di approfittare di un eventuale stop dei capitolini per agganciarli. Ma dovrà vincere a Udine nell'anticipo delle 15, mentre alle 20.45 il Torino riceverà il fanalino di coda Spal. Punti importanti in chiave salvezza in palio anche domenica alle 15 in Lecce-Bologna (Mihajlovic andrà in Salento) e Parma-Brescia. L'ultimo match di A del 2019 vedrà il Napoli contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dove Sarri perse al debutto sulla panchina partenopea e dove Gattuso cercherà invece i primi punti.(M.Sar.)

