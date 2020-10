Milano-Perugia, prima gara della SuperLega di volley rinviata per Covid

Il primo rinvio nella SuperLega di pallavolo maschile a causa dei contagi da Sars-CoV-2 riguarda l'Allianz Powervolley Milano.

Posticipato infatti a data da destinarsi il match di sabato alle 18 (avrebbe avuto la diretta RaiSport) contro Perugia, capolista e ancora a punteggio pieno dopo sette giornate. Tra gli umbri ci sono infatti cinque positivi: il protocollo per le competizioni di alto livello, emesso dalla Fipav e ratificato dalle leghe, prevede il rinvio in caso di più di tre contagi in una squadra. «Non siamo sorpresi, sapevamo che statisticamente sarebbe successo. Non esiste il rischio zero, ma se stiamo attenti e rispettiamo i protocolli, siamo certi che il campionato avrà solo qualche intoppo». Così Fabio Lini, ds dell'Allianz Powervolley Milano. (M.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

