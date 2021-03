Milano perde 12mila abitanti

Simona Romanò

Calano gli abitanti e sono sempre di più i single, a fronte di una diminuzione delle famiglie numerose. Il Covid ha cambiato la fotografia della popolazione, frenando la crescita di Milano anche all'anagrafe e non solo a livello economico. È quanto emerge dalla mappa interattiva presentata alla Digital Week e pubblicata sul sito del Comune: immortala la situazione in ognuno dei 9 Municipi e degli 88 quartieri.

POPOLAZIONE. Nel 2019 Milano aveva superato (trainata dell'effetto Expo 2015) il tetto di un milioni e 400mila abitanti: esattamente 1.404.431, un record assoluto da oltre trent'anni. Nell'anno nero del virus, invece, ha perso 12mila cittadini fermandosi a 1.392.802, peggio che del 2018, quando i residenti erano 1.395.274. Fra decessi e smartworking, con la naturale diminuzione di alcuni servizi, gli uffici dell'anagrafe hanno notato una cancellazione nella lista dei residenti e una progressione fuga da Milano.

QUARTIERI POPOLOSI. Il record spetta al distretto di Buenos Aires (68.816 residenti); si passa poi alle periferie, fra Loreto (45.464 abitanti), Bande Nere (44.784), Villapizzone (41.974), via Padova (37.408) e Città Studi (36.376).

FAMIGLIE. Milano è innanzitutto la patria dei single - famiglie unipersonali - che in vent'anni sono aumentati di 105mila unità: 309.216 nel 2000, 414.342 nel 2020. La zona con la più alta percentuale è Loreto con il 64,37% (nel 2000 i single nel quartiere era il 53,5%). Subito dopo c'è l'area di Centrale con il 63,53% e, a seguire, Ticinese (62,15%) e Navigli (62,13%). Le famiglie più numerose abitano soprattutto nella zona Sud di Milano, con il record al Parco delle Abbazie, a Rogoredo. Quelle monogenitoriali con figli e conviventi hanno trovata casa in centro, a Porta Venezia (20,83% dei residenti del quartiere).

ANZIANI. Il rione con più over 85 è Mecenate (7,1%); al secondo e terzo posto il Parco Lambro e il Gallaratese che è al primo posto per numero di 65enni.

BAMBINI. È Selinunte la zona abitata da più bambini del nido e in età per frequentare la materna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

