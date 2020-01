MILANO - Per il leccesissimo Antonio Conte non potrà essere una partita come le altre quella di domenica pomeriggio al Via del Mare. Lo stadio in cui con il Lecce esordì in serie A a 16 anni contro il Pisa nel 1985-86, stagione d'esordio dei salentini nel massimo campionato. Ma anche lo stadio in cui incrociò in campo per la prima volta l'Inter, il 31 dicembre 1988, in un match terminato 0-3 per i nerazzurri di Giovanni Trapattoni, destinati a tingersi di tricolore pochi mesi dopo. Lo stesso sogno del Conte di oggi, la cui attuazione passerà anche dal campo del cuore, contro la società che gli diede i natali calcistici. E che ancora è a secco di vittorie interne da quando è tornata in A.

Vietato però intenerirsi, nella corsa con il rivale Maurizio Sarri per il primato. Conte è imbattuto in panchina contro i salentini in serie A: oltre al 4-0 dell'andata a San Siro, si contano le due gare tra Lecce e Juventus del 2011-12, con pareggio a Torino e 0-1 bianconero in Puglia (rete di Matri). Ricordiamo anche la sensazione tutta particolare del successo alla guida del Bari nel derby di serie B del 17 maggio 2008. Sconfitte invece, per Conte, al Via del Mare sulla panchina dell'Arezzo tra i cadetti il 25 marzo 2007 (1-0) e sul quella del Siena in Coppa Italia (3-2) il 27 ottobre 2010.(M.Sar.)

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

