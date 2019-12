MILANO - Partita chiave per l'Olimpia. Stasera (palla a due alle 20.45), al Forum, arriva il Valencia. Per Milano l'occasione di riscattarsi in Eurolega dove, ultimamente, i risultati faticano ad arrivare. I biancorossi sono, infatti, reduci da cinque sconfitte consecutive e stanno scivolando sempre più in basso in classifica generale.

Curiosamente, l'Olimpia è attualmente ottava (7-7 il record), con una sola vittoria in più proprio rispetto al Valencia che la tallona. Gli spagnoli, a differenza di Milano, sono in un grandissimo momento, avendo vinto cinque delle ultime sette gare disputate: «Giochiamo una partita fondamentale per costruire il nostro futuro in Eurolega. Ripartiamo dalla vittoria di Venezia e dall'eccellente primo tempo di Madrid per tentare di vincere questa gara. Ho grande rispetto di coach Ponsarnau da molti anni, fin da quando allenava a Manresa. Valencia ha avuto numerosi infortuni, ma gioca una bella pallacanestro, attorno ad un giocatore molto versatile come Bojan Dubljevic», le parole di coach Messina. Precedenti in perfetta parità (2-2). Milano ha bisogno di tornare a vincere in Europa.(F.Pon.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

