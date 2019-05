MILANO - Palermo retrocesso all'ultimo posto e in C. Lo ha deciso il Tribunale Nazionale di primo grado della Figc, nel processo sportivo contro il club rosanero, accusato di irregolarità amministrative tra il 2014 e il 2017. Post season di serie B rinviata in attesa dell'appello? Assolutamente no. La Lega di B, considerando immediatamente esecutiva la sentenza, ha ridisegnato i playoff inserendo il Perugia all'ottavo posto. Playoff che partiranno come già stabilito venerdì con il preliminare Spezia-Cittadella e sabato con Verona-Perugia.

Niente play-out: la retrocessione del Palermo si aggiunge a quelle di Carpi, Padova e Foggia già decise dal campo. Ma i pugliesi sperano ancora nella riduzione della penalizzazione (6 punti) con cui hanno finito il torneo cadetto.(M.Sar.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA