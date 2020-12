Milano organizza la bolla per la Challenge Cup

Massimo Sarti

Milano e l'Allianz Powervolley vogliono essere più forti della pandemia. Si disputerà infatti all'Allianz Cloud una delle bio bolle di CEV Challenge Cup, con i ragazzi di Roberto Piazza ed altre tre squadre impegnate martedì 8 (due ottavi di finale) e mercoledì 9 dicembre (un quarto, alle 18, tra le due vincenti) nella competizione in cui i meneghini nella scorsa stagione raggiunsero la semifinale, prima del lockdown. Tutto è stato pensato nei minimi dettagli per la sicurezza di atleti e staff: dall'ospitalità, ai trasporti, alla sanificazione degli ambienti utilizzati per match e partite. «La cosa più importante è tutelare la salute dei protagonisti. Grazie al comune di Milano e a Milanosport, fondamentali per la nostra candidatura», ha detto Lucio Fusaro, presidente dell'Allianz Powervolley. Milano giocherà alle 19 del giorno dell'Immacolata contro gli sloveni del Calcit Volley Kamnik. Match preceduto (ore 16) dalla sfida tra i rumeni della Dinamo Bucarest e i bulgari del Mark Union Ivkoni Dupnitsa.



