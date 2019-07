MILANO - Ore 15: da Malpensa a Singapore per la tournée in Asia. Conclusa la fase di ritiro a Cornaredo, questo pomeriggio l'Inter di Conte si imbarcherà per l'estremo Oriente, con prima tappa nella città stato del Sud-Est asiatico.

E, alla comitiva nerazzurra, si aggregheranno anche Matias Vecino, Alessandro Bastoni e, burocrazia permettendo (i visti per Singapore e Cina, per cui è corsa contro il tempo), il neoacquisto Nicolò Barella, pronto «a una nuova avventura» il commento della moglie Federica su Instagram.

Fra i partenti pure Radja Nainggolan, rivalutato dopo Lugano, ma sempre in uscita, e Politano, ko, ma recuperabile per l'amichevole del 27 luglio a Macao contro il Psg. Con Diego Godin appuntamento invece a Nanchino a ridosso del derby d'Italia, made in China, del 24 contro la Juve.(A.Agn.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

