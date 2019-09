MILANO OMBELICO DEL MONDO

Simona Romanò

Musica, calcio, moda: il sacro trittico capace di mobilitare le moltitudini. Tante anime diverse ma un solo indirizzo, almeno questo weekend: Milano caput mundi. La città si prepara a reggere l'assalto di centinaia di miglia di persone in arrivo da tutto il globo terracqueo. Sarà una due giorni frenetica, sabato e domenica, con strade e piazze vive e pulsanti, traffico fuori controllo, turisti a caccia di modelle e vip per scattare un selfie. Trovare una camera in albergo è un terno al lotto.

JOVA LINATE PARTY

Per l'ultima tappa del suo tour Beach Party, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti atterra domani dalle spiagge all'aeroporto di Linate, temporaneamente chiuso per lavori. L'asfalto al posto della sabbia. La torre di controllo al posto di quella del bagnino. Ma la musica è la stessa con tre plachi, ospiti e apparizioni a sorpresa già dal pomeriggio in attesa che la festa inizi alle 21. L'invasione dei 100mila fans del Jova Beach Party inizierà dalle prime ore del mattino, perché sono previste misure straordinarie con le strade chiuse. E per raggiungere il luogo dello show i fan dovranno percorrere almeno 4 chilometri.

IL DERBY

Un derby mondiale seguito in tv da 200 Paesi e con San Siro tutto esaurito (80mila persone). Sugli spalti l'appassionato tifo, con le vivaci coreografie. La festa comincerà ancor prima del fischio d'inizio, alle 20,45. Dalle 19,45, infatti, un grande show accompagnerà i tifosi fino al momento del calcio d'inizio: uno gioco di luci sincronizzato con musica che creerà un'atmosfera suggestiva. Tutto grazie al nuovo innovativo impianto di illuminazione led, messo in funzione per la prima volta.

GREEN CARPET

L'evento clou a conclusione della Settimana della Moda, domenica al Teatro alla Scala con la piazza che è trasformata nella vigna di Leonardo: saranno premiati i protagonisti della moda etica e sostenibile. Protagonista di quest'anno, tra gli altri, è Valentino, che salirà sul palco per ricevere il premio che intende rendere onore alla carriera dello stilista italiano che ha portato nel mondo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA