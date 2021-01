Milano, oggi è tosta arriva l'Olympiacos

Fabrizio Ponciroli

Doppio turno settimanale decisamente impegnativo per l'Olimpia in Eurolega. Stasera (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport 2) la sfida al Forum con l'Olympiacos. Giovedì, sempre in casa, il confronto con lo Zenit, una delle squadre più forti d'Europa.

Per Milano, attualmente quarta in classifica (13-7 il record dei biancorossi), la ghiotta occasione per avvicinarsi ulteriormente al sogno delle Final Eight. La sfida con i greci (all'andata dolorosa sconfitta per i biancorossi 86-75) è tutt'altro che semplice, come spiega bene coach Messina: «Giochiamo contro un avversario eccellente, dotato di grande fisicità e profondità, molto ben organizzato difensivamente e offensivamente attorno a due giocatori come Sloukas e Spanoulis. La difesa sul pick and roll, il controllo dei rimbalzi e in attacco l'efficacia nell'aggredire i loro cambi difensivi saranno elementi fondamentali per provare a vincere una partita in cui ancora non sappiamo se potremo contare sul nostro intero roster». L'allenatore dell'AX spera di poter tornare a contare sull'apporto di Shields, fuori per un problema ai flessori della gamba destra da inizio mese.

