Milano non si ferma più: colpo anche a Berlino

Massimo Sarti

L'AX Armani Exchange Milano soffre davvero solo nel primo quarto, ma poi controlla senza troppi patemi la gara in Germania contro l'Alba Berlino. L'Olimpia si impone 70-84 nella ventesima giornata di Eurolega, collezionando la terza vittoria continentale in meno di una settimana dopo quelle su Real Madrid e Valencia. L'ennesima prova di maturità e fa salire le Scarpette Rosse ad un record di 12 vittorie e 7 sconfitte (c'è sempre l'andata con lo Zenit da recuperare), che vale il quarto posto provvisorio in classifica con il Bayern Monaco. «Abbiamo costruito buoni tiri e avuto buone percentuali, negando il contropiede all'Alba. Abbiamo giocato una pallacanestro di ottima qualità. Eravamo senza Micov e Shields, non ci sono vittorie di routine. Abbiamo lavorato duramente per ottenerla, commenta soddisfatto coach Ettore Messina.

L'iniziale 18-9 per i tedeschi viene ribaltato da un 12-0 di parziale per l'Olimpia, che sale poi sino a 10 lunghezze di vantaggio. Per Milano gestione del match e strappo decisivo nell'ultimo periodo. L'AX Armani Exchange piazza quattro uomini in doppia cifra: 16 punti per Leday (3/4 da tre), 14 per Datome (4/6 nelle triple) e Punter, 13 per Hines (con 5 rimbalzi e 5 assist). Milano tornerà sul parquet domenica in campionato (ore 17) contro Reggio Emilia al Forum di Assago.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

