MILANO - Non ce l'hanno fatta domenica scorsa i ragazzi di Stefano Pioli. Ci proveranno domenica le ragazze di Maurizio Ganz, nel big-match della sesta giornata della serie A di calcio femminile. Sarà ancora Milan-Juventus: appuntamento alle ore 15 (diretta Sky) al Brianteo di Monza. Pure tra le donne i colori bianconeri sono in testa alla classifica, con la squadra di Rita Guarino ancora a punteggio pieno (15 punti). Qui, però, le rossonere inseguono da vicino, con sole due lunghezze di distacco, avendo pareggiato a Firenze prima dell'ultima sosta per la Nazionale. Già una buona fetta del tricolore, detenuto dalla Juve, potrebbe essere in palio dopodomani. «Dovremo affrontarle con serenità e convinzione», dice la capitana del Milan Valentina Giacinti. (M.Sar.)

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

