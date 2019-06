MILANO - Niente Cina per Stephan El Shaarawy, che aveva ricevuto dallo Shanghai Shenhua (dove gioca l'ex interista Fredy Guarin) una maxi offerta da oltre 40 milioni di euro in tre anni. La trattativa non è andata in porto: «Non me la sento di lasciare l'Europa. Ho ancora voglia di giocare nel calcio più importante», ha detto il Faraone ex Milan, che adesso potrebbe rinnovare con la Roma.

Giallorossi, intanto, vicini all'accordo con Amadou Diawara per un quinquennale a 1,8 milioni a stagione a salire. Kostas Manolas, quindi, si avvia ad ampie falcate verso Napoli.

Presentato infine Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore del Genoa: «Prima della tattica, voglio vedere serietà e felicità nei giocatori». Il Grifone ha chiesto il centrocampista brasiliano Gerson proprio alla Roma.(M.Sar.)

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

