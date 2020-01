MILANO - Mercato chiuso in Casa Inter. Dal Chelsea non arriverà Olivier Giroud (andrà al Tottenham). Non arriverà nemmeno Fernando Llorente, il Napoli non lo lascia partire. Antonio Conte andrà avanti con i suoi quattro attaccanti. Con Lukaku, con Lautaro Martinez, Sanchez ed anche Esposito. Fiducia in lui e nel giovane attaccante Martin Satriano, classe 2001, uruguaiano del Nacional Montevideo. Una punta centrale, seguita anche dal Cagliari in precedenza, che non ha mai esordito in prima squadra ma su cui ci sono grande aspettative. Satriano è in possesso anche del passaporto italiano. L'Inter non cederà Matias Vecino, le offerte ricevute non sono state prese in considerazione. Il centrocampista resterà in nerazzurro. Ceduto in prestito al Parma il portiere Radu dopo l'addio improvviso al Genoa.(L.Ucc.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA