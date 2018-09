Milano-Meda, i ponti restano aperti

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Restano aperti i quattro cavalcavia sotto osservazione della superstrada Milano-Meda. È la decisione al termine di ieri del vertice tra Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza.Al tavolo erano presenti Regione, Infrastrutture Lombarde - che nelle scorse ore aveva rilanciato l'allarme di chiusura immediata -, Provincia e tecnici. Le analisi hanno fatto emergere che non è necessaria una «chiusura immediata, fermi restando i limiti definiti dalla Provincia già imposti e ridotti rispetto a quanto consentito, compresa la chiusura cautelativa del ponte numero 10 a Bovisio Masciago», hanno sottolineato in una nota congiunta di Provincia e Regione. La Milano-Meda «è un'infrastruttura all'attenzione della Regione da tempo - ha assicurato l'assessore alle Infrastrutture regionale Claudia Terzi - tanto che ad agosto abbiamo stanziato quasi 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei suoi ponti. I tecnici hanno chiarito che si può transitare sui ponti, anche se questo non esclude che le opere di manutenzione straordinaria siano urgenti ed indifferibili».Per oggi sono programmate prove materiche, a cui seguiranno nei prossimi giorni le prove di carico secondo un calendario già definito.