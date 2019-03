MILANO - Maurito, è scattato il countdown per Inter-Lazio. Dopo 6 settimane d'assenza, Mauro Icardi domenica sera potrebbe sedere in panchina al Meazza, pronto a subentrare nel posticipo ad alto rischio con i biancocelesti di Inzaghi. Ma, prima, il rosarino dovrà convincere staff sanitario e compagni, completando gli ultimi step per il ritorno in gruppo a pieni regimi e confrontandosi con i big dello spogliatoio, dopo un mese e mezzo di auto-esclusione. Domani, alla ripresa della preparazione ad Appiano, ci saranno anche Perisic e Brozovic, Skriniar e De Vrij, tutti desiderosi di un faccia a faccia con Icardi.

E, in particolare, i croati, nemici giurati dell'ex capitano prima e dopo il cambio di fascia con Handanovic e ora chiamati dalla società a ricucire con l'argentino per il finale di stagione. La prima occasione di confronto sarà domani, ma non è da escludere un rinvio a mercoledì, alla presenza di tutti i reduci dalle nazionali.(A.Agn.)

