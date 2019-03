Milano Marathon da record il 7 aprile

MILANO - Partenza e arrivo confermati in Porta Venezia, ma la 19esima edizione della Generali Milano Marathon, in programma domenica 7 aprile, cambia pelle: ad alcune fisiologiche modifiche al tracciato di gara - per snellire i problemi di traffico - si aggiungeranno infatti alcune novità, tra cui il primo Running Festival, la prima messa in Duomo dedicata ai maratoneti (alle 17 di sabato, una tradizione importata da New York) e il programma di recupero e riciclo delle bottigliette di plastica che serviranno poi a riqualificare il percorso vita del Parco Sempione. Saranno oltre 7mila gli iscritti alla maratona. Successo assicurato invece per l'Europ Assistance Relay Marathon e il suo programma di solidarietà: sono circa 3.700 le staffette che parteciperanno all'evento - in aumento di circa 600 rispetto all'anno scorso - e garantiranno oltre un milione di euro in beneficenza. Il sabato la grande festa della School Marathon. (E.D.F.)

