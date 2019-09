Milano magica con Harry Potter

Milano oggi promette magie. I protagonisti dello spettacolo Potted Potter, parodia teatrale della saga di Harry Potter, attraverseranno la città regalando momenti ad alto tasso comico (ingresso libero). Definita con orgoglio «l'unica esperienza potteriana non autorizzata», Potted Potter è il testo off degli inglesi Daniel Clarkson e Jefferson Turner, adattato in italiano dal regista Simone Leonardi e dai due interpreti Davide Nebbia e Mario Finulli. Sono loro ad accompagnare in un tour che parte alle 15 da piazzale Cadorna e toccherà otto tappe ogni mezz'ora: alle ore 15.30 al Castello Sforzesco, a seguire piazza Affari, Scala, Luini, una vettura del car sharing, la fermata I della metrò 5 e gran finale alla Bam Biblioteca degli Alberi in via de Castillia 18. U assaggio dello spettacolo che debutta al Leonardo il 31 ottobre e vede due folli attori, Dan e Jeff, cercare di realizzare un film capace di condensare i sette libri potteriani in un'unica pellicola. (F.Gat.)

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

