MILANO - Lukaku convinto da Conte, Dzeko e Barella a un passo. Due regali in pronta consegna e uno in arrivo a stretto giro di posta. Nei prossimi giorni l'Inter potrebbe già mettere a segno i primi colpi targati Antonio Conte, definendo con Roma e Cagliari gli arrivi di Edin Dzeko e Nicolò Barella. Con il centravanti bosniaco c'è una bozza d'accordo per un biennale da 4 milioni a stagione (e TV N1 Sarajevo ieri parlava di un summit, in programma già oggi a Milano, per il nero su bianco), con la Roma un'intesa di massima per 13,5 milioni.

Per Barella la mossa risolutiva potrebbe essere invece Ionut Radu, preferito dal Cagliari (con Cragno verso la Roma) ai baby (Gavioli e uno tra Colidio e Merola) proposti da Marotta a parziale contropartita.

Tra i 30 e i 35 milioni l'esborso cash a favore dei sardi. Quindi, Romelu Lukaku, la prima scelta di Conte per il dopo Icardi e convinto telefonicamente dall'ex ct nei giorni scorsi. Per il belga pronto un quinquennale da 7,5 milioni netti l'anno. Resta da trovare la quadra con lo United, freddino allo scambio (più 30 milioni) con Perisic.(A.Agn.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

