MILANO - La sorpresa (poi mica tanto) delle 19 è il blitz dell'Atalanta all'Olimpico: 2-0 per Gasp alla Roma con le reti firmate da Zapata e De Roon. Quella vera è poi arrivata a Napoli, dove il Cagliari ha sbancato il San Paolo con una zuccata di Castro in pieno recupero, dopo una valanga di occasione fallite (e due pali) dagli azzurri.

Primo successo per Montella dopo 219 giorni con la Forentina: 2-1 alla Samp con le reti di Pezzella e Chiesa, di Bonazzoli il gol blucerchiato. Per il Parma tre punti all'ultimo assalto, in pieno recupero, dopo il rigore fallito da Inglese nel derby del Tardini con il Sassuolo.

Colpaccio Lecce a Ferrara: 3-1 alla Spal. Doppio rigore di Mancosu e Calderoni, inutile la rete di Di Francesco per i ferraresi. A Marassi 0-0 tra Genoa e Bologna, con gli emiliani che falliscono pure un rigore con Sansone.(M.Zor.)

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

