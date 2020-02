MILANO - La finale di Coppa Italia del basket più inattesa della storia della manifestazione sorride alla Reyer Venezia che si sbarazza, dopo aver eliminato Virtus Bologna e Olimpia, anche di Brindisi (73-67 il finale, Daye MVP).

Per i lagunari, testa di serie numero 8 del tabellone, un altro grande trionfo. Quarto titolo a Venezia dal 2016 a oggi per coach De Raffaele. Decisivo l'allungo della reyer a inizio partita. «Sapevamo che potevamo essere gli outsider e lo siamo stati», le parole di Tonut.

Seconda finale persa consecutivamente per Brindisi. Cala il sipario su una Final Eight che ha visto un'Olimpia deludere ampiamente. La sconfitta patita in semifinale contro Venezia (67-63) è stata un brutto colpo alle ambizioni dei biancorossi. Coach Messina è ora sotto grande pressione. Fallito l'obiettivo Coppa Italia, Milano deve assolutamente conquistare un posto tra le prime otto di Eurolega (i biancorossi sono attualmente ottavi) e lo Scudetto per non rischiare l'ennesimo fallimento sportivo.

Il credito di coach Messina (allenatore e presidente del club, ha scelto personalmente il roster) pare ormai esaurito. Vincere è l'unico modo per salvare la stagione e allontanare le critiche, ormai sempre più pungenti.(F.Pon.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA