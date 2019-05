MILANO - L'Olimpia chiude la regular season con una vittoria. Al Forum, la squadra di Pianigiani s'impone su Trieste (93-88 il finale). Decisivo l'apporto di Della Valle, autore di 21 punti (una delle migliori prove in biancorosso). Senza elementi cardine come Gudaitis, James e Nedovic, Milano inizia il match in salita (14-22 dopo 10'). Nel secondo quarto, i biancorossi cambiano marcia e mettono la testa avanti nel punteggio (+10 AX all'intervallo). Alla ripresa, grande reazione dei giuliani. Si arriva al classico finale in volata. Della Valle si prende il proscenio, realizzando canestri pesantissimi che, di fatto, mandano al tappeto la squadra ospite.

Noto anche il nome della prima sfidante nella post season. Sarà Avellino, giunta ottava al termine della regular season. Si parte sabato, a Milano, con il primo atto della sfida. Poi Cremona-Trieste, Venezia-Trento e Sassari-Brindisi. (F.Pon.)

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

