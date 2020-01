MILANO - L'indomani del polemico 1-1 di San Siro con il Cagliari sarà anche (e soprattutto) il giorno dell'arrivo di Christian Eriksen, atteso già in mattinata a Milano per le visite mediche, i test di idoneità sportiva e la firma di un quinquennale con l'Inter da 7,5 milioni a stagione più bonus. Al Tottenham andranno 20 milioni di euro, tra parte fissa e variabile.

La stessa trafila sarà affrontata oggi da Matteo Politano, che si trasferirà al Napoli in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Operazione da circa 22 milioni totali (più bonus) per le casse nerazzurre. Altri 18 (più bonus e più il 20% su una futura rivendita) ne entreranno per la cessione a titolo definitivo al Flamengo di Gabigol. L'Inter lo aveva prelevato nell'estate del 2016 dal Santos per circa 29 milioni.(M.Sar.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

