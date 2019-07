MILANO - L'era Giampaolo è cominciata. Dalle parole ai fatti. Testa alta, palla bassa e prove di qualità sul campo esterno di Milanello, davanti aoltre 3000 tifosi rossoneri entusiasti di questa squadra in costruzione, ancora senza grandi colpi. All'appello hanno risposto in 29, mentre gli assenti sono tutti giustificati: Cutrone, Laxalt e Paquetà, visti gli impegni con le varie Nazionali. Kessie arriverà per ultimo a inizio agosto. Krunic, l'unico a essere arrivato al momento, non si è allenato con la squadra così come Caldara («Sto bene, sono felice di essere qui dopo un mese e mezzo di terapie a Roma») e Bonaventura. Un primo allenamento tra esercizi con e senza pallone ma senza partitella in famiglia. Anche questo è Marco Giampaolo.(L.Ucc.)

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

