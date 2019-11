«Milano, l'avanguardia è qui»

Simona Romanò

Prende vita la Cittadella della scienza italiana nell'ex area Expo. Ieri il premier Giuseppe Conte ha tagliato il nastro di Human Technopole (HT), che ha sede nel Palazzo Italia. Ai tempi di Expo era il padiglione italiano e ora è il cuore di HT, ovvero la sede del Mind (Milano Innovation District), il polo di ricerca scientifico e tecnologico d'interesse mondiale che sta sorgendo sui terreni dove c'era l'Esposizione Universale 2015. Al Mind troveranno spazio anche il campus dell'università Statale e il nuovo ospedale Galeazzi, in costruzione.

Già da tempo Palazzo Italia ospitava ricercatori, ma ora è diventato realtà riconosciuta. «Milano è città all'avanguardia», ha dichiarato il premier «e cresce in modo incredibile, attraendo investimenti stranieri. Ha il 60% delle aziende farmaceutiche tante università e 10 ospedali di ricerca». Sulla Human Technopole lo Stato ha deciso di investire 140 milioni all'anno. «Che non sono pochi in un quadro di finanza pubblica così contratto», ha precisato Conte. «E tra l'altro non abbiamo posto vincoli temporali a questo impegno». Perché l'Italia intera ci crede. All'Human Technopole si studieranno le ricette per tutelare la salute e le cure per le malattie che fanno paura, come ad esempio il tumore. L'obiettivo è di ospitare anche scienziati di grido, senza barriere di nazionalità. Ci saranno laboratori dove lavoreranno, secondo il progetto iniziale, almeno 1500 persone: non solo scienziati, ma anche tecnici e amministrativi. «Questa è la nuova casa per le scienze della vita», ha aggiunto il presidente di HT Marco Simoni, assicurando che Palazzo Italia sarà «sempre aperto al Paese». E al mondo intero. Perché l'HT, secondo Conte, «è un modello per fare buona scienza»: qui si attendono scienziati del calibro di Piero Carninci che da oltre 20 anni vive in Giappone; Gaia Pigino, biologa del Max Planck Institute; Alessandro Vannini, biologo molecolare con un ruolo di punta all'Institute of Cancer Research di Londra.

Il premier Giuseppe Conte ha anche partecipato all'inaugurazione del nuovo anno accademico del Politecnico.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA