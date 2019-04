MILANO - L'Atalanta di altissimo livello di questi anni affonda le radici anche nell'Atalanta giovanile di Mino Favini, morto ieri a 83 anni. Il nome del dirigente originario di Meda, a nord di Milano, è stato per decenni sinonimo di talent-scout. Prima a Como e poi per quasi 25 anni alla Dea, responsabile del vivaio, ha fatto crescere e valorizzato una grandissima qualità di calciatori importanti. Solo per fare qualche nome: Vierchowod, Borgonovo, Zambrotta, Simone, Morfeo, Tacchinardi, i gemelli Zenoni, Donati, Montolivo, Pazzini, Rolando Bianchi, Padoin, sino alla nidiata dei vari Caldara, Conti, Zappacosta, Kessie e Gagliardini. L'Atalanta è in lutto e ricorderà sicuramente Favini domani nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, in casa con la Fiorentina (andata 3-3 al Franchi), che sarà seguita da oltre duemila tifosi. (Massimo Sarti)

