Milano Kids Festival divertirsi tra gli alberi

Simona Romanò

Una giornata all'aria aperta tutta a misura di bambini. Domenica la seconda edizione del Milano Kids Festival nel neonato Parco Biblioteca degli Alberi: un evento che permette ai piccoli di immergersi nella natura fra giochi di gruppo, laboratori green, racconti e sport.

Tante le idee per divertirsi. I bimbi possono costruire una trottola con materiale di riciclo, sfidarsi a scacchi, riscoprire i giochi di una volta, quelli antichi in legno, oppure realizzare una stella ninja con il cartoncino colorato. Piccoli oggetti da portare a casa per ricordarsi dell'avventura. Una giornata intensa da trascorrere con i coetanei, lontani da macchine e frastuono, per rilassarsi e ascoltare storie in due appuntamenti: «Sette illustratori e un musicista raccontano il libro» e «Ogni albero è una storia». A conclusione di ogni lettura è previsto un laboratorio creativo di disegno «Foglie Vive di Pensieri». E poi la sport: i bambini imparano la scherma, il rugby, il baby golf. Mentre i nonni insegnano le bocce.

Il 29 settembre. Ore 10.30-18.30, Parco Biblioteca degli Alberi, ingresso via Gaetano de Castillia. Attività gratuite, bambini 3-10 anni.

riproduzione riservata ®

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA