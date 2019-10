MILANO - «Juve forte, ma l'Inter deve aspirare allo scudetto. Lukaku? Io mi sarei comportato diversamente con Icardi». Questione di punti di vista. E quelli di Massimo Moratti, all'indomani della prima battuta d'arresto dell'Inter di Conte su suolo italico, sorprendo per certi versi, ma non del tutto, «perché il primo tempo del derby d'Italia è stato bellissimo, emozionante - ha proseguito l'ex patron ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport -. L'Inter ha giocato molto bene, poi nella ripresa è un po' calata. Ma deve mettersi nella condizione di poter aspirare al titolo, con continuità di risultati. Anche se la Juve parte da una base molto forte e Sarri ha già dimostrato di poterci mettere del suo». Esattamente come Antonio Conte, «un buon colpo per la società - ha sottolineato Moratti - per come tiene la squadra, per le decisioni che prende Conte è un professionista con grande continuità di allenamento, di forza, di carattere. E i giocatori lo seguono».

Su tutti Stefano Sensi e Nicolò Barella, «perché quello che ha cambiato molto l'Inter è stato l'ingresso delle due mezzali italiane. La personalità della squadra è data dalla personalità dei singoli e l'Inter comincia ad averne di importanti». In sospeso, invece, il giudizio su Romelu Lukaku, che «si deve ancora adattare al gioco italiano, in Inghilterra era più aggressivo». E più di un rimpianto per la gestione del caso-Icardi: «Forse avrei avuto un comportamento diverso, ma non voglio giudicare le reazioni perché non so cosa sia successo. Ieri però sarebbe stato molto utile - ha concluso Massimo Moratti -. Credo che ci sia stata una polemica tra giocatore e società, ognuno pensava a un futuro diverso».(A.Agn.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

