Milano insiste «Olimpiadi sì, ma da capofila»

Simona Romanò«Milano vuole essere «l'architrave» del dossier di candidatura alle Olimpiadi invernali». Insomma, deve essere capofila. È l'idea condivisa dal sindaco Sala e dal governatore Attilio Fontana, illustrata ieri a Roma nella riunione fiume con il sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.Milano vuole correre, ma con un ruolo di prestigio. «Noi parteciperemo, ma dovremo vedere quali sono le condizioni», prosegue Fontana. Milano si sfilerà in caso contrario? «Non lo so prosegue il governatore prima di parlare di queste cose dobbiamo attendere la decisione del governo». Parole più morbide rispetto a quelle di Sala di giorni fa. Ma il pensiero è il medesimo e Milano conferma la volontà di voler fare da guida. «Il capoluogo lombardo è interessato al fatto che sia messo in evidenza il nome della città», ha quindi aggiunto il segretario generale nonché coordinatore delle candidature, Carlo Mornati. Oggi sarà un giorno cruciale perché si siederanno intorno a un tavolo le tre amministrazioni interessate nel dossier, dunque, oltre a Milano, anche Cortina e Torino. I tempi sono stetti, perché entro il 19 settembre si dovrà comunicare al Cio il nome di una candidatura italiana. Otto giorni di tempo per un accordo.riproduzione riservata ®