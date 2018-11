Milano inarrestabile sbanca (84-81) Venezia

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - La sfida tra il miglior attacco del campionato (Milano) e la miglior difesa (Venezia) sorride ai campioni d'Italia in carica che, soffrendo, si impongono al Taliercio 84-81. Ben quattro giocatori biancorossi in doppia cifra, ossia il solito James (20 punti), Bertans (14), Micov (12) e Cinciarini (11).Decisiva la buona percentuale dalla lunga distanza della squadra di Pianigiani: 8/19 totale. Coach Pianigiani deve rinunciare a Nedovic (nuovo infortunio patito in Turchia contro il Darussafaka), oltre a Della Valle e Kuzminskas. Milano parte con le marce alte.James è inarrestabile. Venezia sente il peso del match e è completamente bloccata. Il vantaggio degli ospiti si fa ampio (29-7).La reazione dei padroni di casa arriva nel secondo periodo. La squadra di Pianigiani concede qualche canestro di troppo e la Reyer si fa sotto. Nel terzo periodo, altro break a favore di Venezia e punteggio in perfetta parità (60-60). Si decide tutto nell'ultimo periodo. Cinciarini è un fattore ma, dall'altra parte, Watt risponde colpo su colpo (73-73' a 3'30 dalla sirena). Finale in volata. I veneziani difendono con grande ardore. Bertans infila una tripla pesantissima. Watt continua ad imperversare, sia in difesa che in attacco. Nuova parità a 40 dalla fine. Micov inventa il +2 Milano.Nell'azione cruciale del match, straordinaria stoppata di Tarczweski e vittoria per i biancorossi che tirano un sospiro di sollievo (l'ultimo tiro di Venezia si ferma sul ferro). L'Olimpia resta così l'unica squadra imbattuta del torneo, con sette vittorie su altrettante gare disputate: «I miei giocatori sono stati bravi. Mi è piaciuto l'approccio, sarei stato contento anche in caso di sconfitta, le parole di coach Pianigiani.I risultati della settima giornata: Cremona-Varese 79-82, Trieste-Trento 85-74, Reggio Emilia-Avellino 75-91, Bologna-Torino 82-79, Sassari-Pistoia 111-113, Brindisi-Brescia 72-65. Oggi Cantù-Pesaro.Classifica: Milano 14, Venezia 12, Cremona, Avellino, Brindisi 10, Varese, Bologna 8, Sassari, Cantù, Trieste 6, Brescia, Pesaro, Torino, Reggio Emilia 4, Trento, Pistoia 2.riproduzione riservata ®