MILANO - In Italia il migliore è sempre Cristiano Ronaldo. Il miglior in assoluto e anche il grande assente del Gran Galà del Calcio 2019. A prendere i flash al suo posto c'era Pjanic accompagnato da Fabio Paratici. CR7 è giunti al Gran Galà in tarda serata. Premiati anche Giorgio Chiellini e Cancelo (oggi al City) per i bianconeri. A chiudere la difesa Kolarov e Koulibaly.

Il miglior portiere quest'anno è Samir Handanovic, in mezzo al campo Nicolò Barella un anno fa al Cagliari. Presente per il club nerazzurro Ma c'è anche l'Atalanta del presidente Antonino Percassi protagonista della serata: al Megawatt di Milano: presenti Gian Piero Gasperini, Josip Ilicic. Il tridente offensivo della Top 11 della Serie A è composto oltre che da CR7 anche da Duvan Zapata e il capocannoniere dello scorso campionato Fabio Quagliarella. Il miglior gol della stagione è anche del numero 27 della Sampdoria, quel tacco al Napoli è da Album Panini. Presente anche il calcio femminile con Juventus e Fiorentina padrone anche se la miglior calciatrice dell'anno è della Roma, è Manuela Giugliano. Premio alla carriera per Gattuso, miglior giocatore della serie B a Sandro Tonali del Brescia.(L.Ucc.)

