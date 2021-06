Milano in finale con la Virtus Bologna

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia non tradisce e, al primo match point, conquista il pass per la finale Scudetto. Milano, avanti 2-0 nella serie, si impone al Taliercio in gara 3 (93-83 il finale) archiviando così la pratica Reyer Venezia. Altra grande prova corale, a livello difensivo, della squadra di coach Messina. In attacco, brillano i soliti noti Shields (16 punti), Rodriguez (11 punti e quattro assist) e Punter (19 punti con 7/10 dal campo). Nonostante le fatiche (mentali e fisiche) del week-end a Colonia per la Final Four, l'Olimpia conferma di avere mille risorse e tantissimi giocatori in grado di fare canestro in ogni modo. Novità tra le fila biancorossi. Presente nei 12 Moretti (out Brooks). Per turnover stranieri, out Micov, Roll e Tarczewski. Grande avvio dei lagunari, molto aggressivi e spinti dal pubblico di casa. Shields tiene i milanesi a contatto (30-30). Tanto agonismo in campo, entrambe le squadre non indietreggiano e lottano su ogni pallone. All'intervallo, è perfetta parità nel punteggio (38-38, 15 punti di uno scatenato Watt). Alla ripresa, l'AX cambia marcia, grazie ad un Rodriguez scintillante. Milano dà una spallata importante al match, arrivando alla doppia cifra di vantaggio )62-52 al 30'). Shields firma, con una super tripla, il massimo vantaggio milanese (+13). La Reyer non ci sta e reagisce con rabbia. Milano non regala nulla e continua a rispondere ad ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Finisce con la meritata vittoria di un'Olimpia sempre concentrate e con tantissime frecce al proprio arco. Per Venezia, impossibile fare meglio. Ora testa alla serie finale. Ad attendere i biancorossi la Virtus Bologna che si è sbarazzata di Brindisi con un Teodosic in formato NBA (serie chiusa sul 3-0, grazie al 78-75 a favore delle V Nere in gara 3). Si parte da sabato 5 giugno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA