Milano in festa, tra Tosca e Ambrogini

Simona Romanò

Sant'Ambrogio a Milano è la prova generale del Natale, ma soprattutto significa tradizione e festa, fra gli Ambrogini e la Prima della Scala.

Due appuntamenti clou della cultura e dell'orgoglio milanese. Tutto è pronto per la consegna, domani, giorno del patrono, del più alto riconoscimento di Milano ai personaggi che hanno dato lustro alla città, alle associazioni e alle realtà che si sono contraddistinte con il proprio lavoro. Nella solenne cerimonia, al Teatro Dal Verme, il sindaco Giuseppe Sala consegna le onoreficenze. Tra i premiati ci sarà anche Leggo. E poi i sei Ambrogini alla memoria, tra cui all'ex magistrato Francesco Borrelli e all'ex presidente della Provincia Filippo Penati; infine, sono quindici le persone che saranno insignite della Civica Benemerenza, tra cui il paroliere Mogol, la scrittrice Lella Costa, il cantautore Vinicio Capossela, lo scrittore Antonio Scurati. Dall'orgoglio meneghino all'orgoglio nazionale. In serata, Milano è sotto i riflettori del mondo, per la Prima della Scala. Sarà la Tosca di Giacomo Puccini, diretta dal maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, ad aprire la stagione del Piermarini. Ospiti il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Elisabetta Casellati e almeno due ministri. La Tosca è davvero per tutti. Infatti, l'opera struggente di Puccini è trasmessa in diretta mondiale su Rai 1, Radio3, Rai Play e si propaga in tutta Milano grazie alla Prima Diffusa, la kermesse promossa da Comune con Edison che porta l'energia pucciniana al grande pubblico. Ovunque in città, tra carceri, ospedali, l'aeroporto di Malpensa, cinema, auditori anche in periferia. Sono trentotto i luoghi di proiezione nei nove Municipi e sono numerosi i luoghi simbolici come il carcere San Vittore e il Beccaria, la Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci, il Pio Albergo Trivulzio (il programma su comune.milano.it/primadiffusa). E per chi vuole assistere alla Tosca restando nel cuore di Milano, è allestito un maxi schermo all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele. Un momento di festa e d'atmosfera a milanesi e turisti.

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

