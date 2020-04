Milano, il virus rialza la testa

Paola Pastorini

Il virus tiene in ostaggio la Lombardia. Aumentano ancora i morti, 280, sale a 60.314 il numero dei contagiati, +1.262 nelle ultime 24 ore. I decessi sono 10.901, con un aumento di 280 mentre a Pasqua era stato di 110. I ricoveri sono arrivati a 12028, con un aumento di 58, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1143, con un calo di 33. «Dati non così soddisfacenti», dice l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera, così come il presidente Attilio Fontana: «Numeri non salgono ma non scendono». Soprattutto male Milano e provincia. I nuovi contagi sono stati 14161 nella città metropolitana con un aumento di 481 casi contro i 412 di Pasqua. In città i nuovi casi sono 296 (a Pasqua 193) per un totale di 5.857. «A Milano c'e ancora troppa gente che si muove», ha detto Gallera che ha chiesto «controlli più incisivi» da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine. «Ho sentito sui social che c'è rabbia, si dice che a Milano c'è troppa gente che si muove, avete perfettamente ragione ma i controlli, come ben sappiamo tutti, li fanno la polizia locale e le forze dell'ordine». Stoccata politica.

In realtà il collega vicepresidente Fabrizio Sala aveva detto al mattino che i lombardi si erano mossi al 25%, in linea con una giornata normale prima dell'emergenza. E a Milano ieri sono state controllate 10.319 persone con 487 multe. Solo il 5% era fuori casa senza un valido motivo secondo la polizia locale. Infatti la città era deserta. Ieri mattina il sindaco Giuseppe Sala e il comandante della polizia locale Marco Ciacci avevano spiegato che a Pasquetta erano 70 le pattuglie i vigili in servizio per controlli e posti di blocco. A queste si erano aggiunti i droni per il controllo dei parchi. «I cittadini mi scrivono in tanti che c'è in giro ancora tanta gente», ha detto Sala, che ha puntato il dito soprattutto sugli assembramenti di cortili condominiali e piazze. «Non sono consentiti ma soprattutto sono un danno per tutti noi».

