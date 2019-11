MILANO - Il Napoli si è allenato ieri pomeriggio allo stadio San Paolo in un clima di contestazione per i deludenti risultati della squadra in questo inizio di stagione. Un gruppo di tifosi azzurri si è piazzato all'esterno dell'ingresso degli spogliatoi per gridare la loro rabbia ai calciatori urlando «Giocatori mercenari».

Esposto anche lo striscione «Rispetto». All'interno dello stadio scarsa presenza di pubblico con circa 500 persone sugli spalti ad assistere alla seduta di allenamento a porte aperte diretta da Carlo Ancelotti. Tutti nel mirino del popolo partenopeo: giocatori, ma anche il presidente De Laurentiis, con tanto di slogan contro il patron del Napoli. All'interno dell'impianto circa 500 gli abbonati (in tutto sono 13 mila) che hanno risposto all'invito del club per l'allenamento a porte aperte. Ma anche qui fischi e aperta contestazione per la squadra, unico non preso di mira il tecnico Ancelotti, con urla e inviti ad andarsene per il capitano Lorenzo Insigne. Durante l'allenamento a ogni tocco di palla di Insigne, Mertens, Callejon partono fischi e urla «vai via, vai via».

Insomma, un clima ad altissima tensione, quello che si è respirato ieri al San Paolo. «Se non volete giocare, andate a lavorare». E ancora: «Siete dei mercenari». Povero Napoli. (M.Zor.)

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

