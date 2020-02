MILANO - Il futuro di Pioli è in discussione, inutile negarlo ma «sinceramente, da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che quello di Rangnick sia il profilo giusto da associare al Milan».

Parole di Paolo Maldini che lasciano ancora aperta una ferita. Quella tra la proprietà americana che si fida pienamente di Ivan Gazidis e l'ex capitano rossonero che con Boban continua ad avere una visione diversa sul progetto tecnico da seguire. «Noi di Pioli siamo veramente contenti, perché è subentrato in una situazione non facile in cui la squadra non stava andando bene e c'erano poche certezze. Sta dando identità alla squadra. Tutti noi, giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti viviamo di risultati».

E il risultato deve essere migliore di un anno fa: «La passata stagione siamo arrivati quinti a un punto dalla Champions, l'idea è quella di migliorare questo risultato. C'è ancora la possibilità. Non abbiamo ancora il Milan dei nostri sogni, ma ci stiamo lavorando». La Coppa Italia? «È uno dei due obiettivi della stagione, che dà accesso diretto all'Europa League». Chiusura su Ibra: «Mi ha sorpreso, non era facile incidere dopo due mesi e mezzo di inattività».(L.Ucc.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA