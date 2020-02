MILANO - Il derby in rosa continua a dare gioie solo alle rossonere. Quarta vittoria su quattro stracittadine, tra serie A e Coppa Italia, per il Milan, che al Brianteo di Monza ha battuto di nuovo 2-1 l'Inter. In rimonta, perché le nerazzurre erano andate in vantaggio al 51' con Bartonova. Pari al al 69' dell'implacabile islandese Thorsvaldottir. Poi entrava in scena Valentina Giacinti, che al 73' sbagliava un rigore (ma l'Inter restava in dieci per il rosso a Merlo) e al 79' si riscattava realizzando la rete del successo. Milan secondo, insieme alla Fiorentina, a -6 dalla capolista Juventus, fermata a sorpresa sabato sullo 0-0 in casa della Florentia San Gimignano.

«Le mie ragazze non mollano mai», ha detto il tecnico del Diavolo Maurizio Ganz. «Non abbiamo demeritato, derby determinato dagli episodi», ha risposto il collega interista Attilio Sorbi.(M.Sar.)

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

