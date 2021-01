Milano, gran colpo Eurolega

Fabrizio Ponciroli

Una super Olimpia spazza via anche l'Olympiacos (90-79 il finale) confermando di essere in uno stato di grazia. Dall'inizio del 2021, solo successi per la squadra di coach Messina (nove totali). Nulla hanno potuto i greci contro l'eccellente organizzazione difensiva dei biancorossi.

Prestazioni da incorniciare da parte di Punter, autore di 27 punti e delle giocate che, nel convulso finale, fanno pendere la bilancia a favore dell'AX. Ottimo l'apporto anche di Hines, il solito ministro della difesa. Dall'altra parte non bastano i 17 punti di Sloukas. Coach Messina ritrova Micov ma deve rinunciare ancora agli infortunati Shields e Brooks.

Curiosità: nella terna arbitrale c'è la preparatissima Anne Panther. Buon avvio dei padroni di casa con un paio di giocate di pura eleganza di Datome.

I problemi dell'AX sono a rimbalzo. Da goduria pura vedere in campo, nello stesso momento, Rodriguez e Spanoulis, due leggende viventi. L'Olimpia gioca con grande determinazione e scappa sul +18 (44-26). All'intervallo, l'Olympiacos mette a referto solo 34 punti (15 nel secondo quarto). Con orgoglio, i greci tornano in parità (60-60). Si decide tutto nel finale punto a punto. La difesa e un super Punter regalano il successo (meritato) ai biancorossi.

Milano conquista così la sua 14cesima vittoria stagionale in Eurolega, a fronte di sole sette sconfitte. I biancorossi sono in piena corsa per i primi quattro posti della classifica generale e domani, sempre al Forum, è in programma il big match d'alta quota con lo Zenit. L'Olimpia vuole continuare a divertire e a divertirsi.

