MILANO - Gian Piero Gasperini ha iniziato la sua rivalsa sportiva rifilando il tremendo 5-0 al Milan a prima di Natale. Sulla panchina rossonera c'era Stefano Pioli, che guidava l'Inter nel clamoroso 7-1 a San Siro sull'Atalanta del 12 marzo 2017. Un trionfo del nerazzurro meneghino sul nerazzurro bergamasco. Il tecnico di Grugliasco, in tre partite di serie A con la Dea in casa dell'Inter, ha ottenuto appena lo 0-0 dello scorso 7 aprile: unico punto (dopo 5 sconfitte tra Palermo, Genoa e la stessa Atalanta) al Meazza dopo la brevissima e negativa parentesi alla corte di Massimo Moratti nel 2011.

Per completare l'opera, per il Gasp, ci vorrebbe una vittoria in casa dell'Inter. L'Atalanta con 48 gol ha il migliore attacco del campionato, chiamato domani sera a perforare la miglior difesa. Perché gli uomini di Antonio Conte (oltre a sfoggiare in avanti la magnifica coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, da 23 reti in A e 30 in stagione) hanno sinora incassato appena 15 gol. Come Gasperini non sfondò all'Inter, il tecnico salentino non ebbe feeling con l'Atalanta nel 2009-10, alla propria prima panchina in A. Conte infatti arrivò a Bergamo a settembre al posto dell'esonerato Gregucci, ma si dimise già a inizio gennaio. (M.Sar.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA