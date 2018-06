Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO FLAMENCO FESTIVALTEATRO STREHLERLe Passione e sensualità, fascino senza tempo e orgoglio gitano. Edizione numero undici per il Milano Flamenco Festival al Teatro Strehler diretto da Maria Rosaria Mottola, che si apre domani 23 giugno con un doppio appuntamento: lo spettacolo a cura di PuntoFlamenco nel carcere di San Vittore e le incursioni a sorpresa in giro per la città, tra Eataly in piazza XXV aprile e il Mudec in via Tortona. Quartier generale del festival, che prevede anche mostre, incontri e workshop, come semrpe il Teatro Strehler. Sul sagrato allestita la Plaza Flamenca con degustazione di tapas e possibilità di ballare, mente sul palco vanno in scena tre spettacoli. Il 26, la star Jesus Carmona presenta Impetu's, prodigiosa miscela di energia e virtuosismo a servizio di un baile dove la potenza atletica incontra la poesia dell'ispirazione interiore. La carismatica Rafaela Carrasco firma e interpreta Nacida Sombra, omaggio alle figure femminili del Siglo de Oro (28), mentre Marco Flores (foto), tra gli esponenti più creativi dell'ultima generazione flamenca, chiude il festival con Labirintica che aggiorna la tradizione all'ombra di inquietudini tutte contemporanee (29). (O.Bat.)Largo Greppi, ore 21 Ingresso 35-26 euro