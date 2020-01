MILANO - Finisce ancora 1-1 (come all'andata) il derby di Roma. Con portieri protragonisti nelle papere. Comincia il laziale Strakosha e Dzeko firma l'1-0, poi Pau Lopez regala ad Acerbi il èallone dell'1-1.

Ammucchiata a quota 31 al sesto posto, l'ultimo che porterà con certezza in l'Europa League. Al Milan e al Cagliari si è aggiunto il Parma, che al Tardini ha superato 2-0 l'Udinese. Gara risolta già prima del riposo grazie alle reti di Gagliolo e del prossimo juventino Kulusevski. A lottare per un posto nelle coppe continentali può fare un pensierino anche il Verona, salito a quota 29 e travolgente in casa sul Lecce. Un 3-0 indirizzato nel primo tempo dai gol di Dawidowicz e Pessina e suggellato dal rigore nel finale dell'eterno Pazzini.

La Sampdoria non è riuscita a staccarsi più marcatamente dalla zona bollente di classifica limitandosi allo 0-0 a Marassi con il Sassuolo, in dieci dal 25' per l'espulsione di Peluso.(M.Sar.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

