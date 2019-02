Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Era tutto fatto con il Dalian. O meglio, sembrava tutto fatto. Sino al clamoroso tweet di ieri sera: «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti». Questa la mossa, resa pubblica, dal club del presidente Aurelio De Laurentiis. Il motivo del contendere? Il pagamento dei 20 milioni di euro per il cartellino dello slovacco, che il Napoli vorrebbe in un'unica soluzione e che evidentemente ha creato problemi al club cinese.Stop definitivo o presa di posizione per forzare la mano al Dalian? Sulla carta il mercato in entrata in Cina è aperto sino al 28 febbraio. Certo che il capitano azzurro aveva già raggiunto l'accordo per un triennale a 9 milioni a stagione ed aveva già salutato tutti: tifosi, compagni, amici, genitori dei bimbi in classe con i suoi figli. La telenovela Hamsik-Cina, iniziata la scorsa estate, non è finita.(M.Sar.)