Milano è prima tra le città italiane per qualità della vita. Per il secondo anno di seguito sale sul podio, secondo il report annuale del Sole24Ore. Eppure. C'è un dato che l'indagine presentata lunedì sottolinea: il capoluogo lombardo risulta essere ultima (posizione 107 su 107) per quanto riguarda la sicurezza, scalzando la posizione che aveva Roma nel 2018, e scendendo di 16 posizioni in classifica nel giro di 12 mesi.

Per quanto riguarda l'indice di criminalità, ovvero il totale dei crimini denunciati, Milano si trova quest'anno al 107ª e ultima in classifica con 7017 denunce ogni 100mila abitanti. Entrando nel dettaglio, la città è 85ª per furti in abitazione (430,5 denunce ogni 100mila abitanti), 93ª per reati legati agli stupefacenti (85,7 denunce ogni 100mila abitanti), 97ª per furti di autovetture (277,9 denunce ogni 100mila abitanti). E ancora, scoorrendo gli indici utilizzati per il report: Milano è 104ª per violenze sessuali (14,8 denunce ogni 100mila abitanti), posizione 105 per estorsioni (26,1 denunce ogni 100mila abitanti) e 106 per rapine e per truffe e frodi informatiche (rispettivamente 101,2 e 523,0 denunce ogni 100mila abitanti).

Male anche nel settore giustizia: Milano è terz'ultima per indice di litigiosità, con 3629,1 cause civili ogni 100mila abitanti.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA