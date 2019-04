Milano è Mobile, tra eventi e polemiche

Paola Pastorini

Il Salone del Mobile è alle porte. Si apre oggi la lunga maratona del design, che vede Milano sotto i riflettori del mondo per sette giorni.

Oggi tocca al taglio del nastro al Museo del Design, che anticipa e apre la strada all'inaugurazione del Salone i domani. Alla Triennale alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli il taglio del nastro per l'allestimento del museo, prima fase di una nuova risistemazione. In mostra 300 pezzi classici del design italiano dal 1946 al 1981, direttore Joseph Grima. Domani toccherà alla edizione numero 58 del Salone del Mobile alla Fiera Rho Pero: 1800 espositori più 650 nel Salone Satellite. Attesi fino a 500mila visitatori. Un'edizione nel segno di Leonardo: infatti è già aperta in via San Marco Aqua installazione (gratuita e visitabile da tutti) firmata Marco Balich e dedicata al genio dell'artista toscano, che si può considerare il primo designer della storia e di cui ricorrono i 500 anni della morte. Stasera concerto alla Scala con il maestro Riccardo Chailly a dirigere la Filarmonica alla presenza di istituzioni e personalità della cultura, domani il taglio del nastro a Rho Pero, sempre con il premier Conte.

Ma il Salone per Milano è soprattutto Fuorisalone, ovvero il palinsesto di eventi motivo di incontro, scambio e divertimento. Nei distretti di Brera, Teatro Parenti, Stazione Centrale, Lambrate, Cascina Cuccagna, Bovisa, Isola, Università Statale, è caccia alla mostra, alla performance. E fa già discutere l'installazione Maestà soffrente del designer Gaetano Pesce, enorme poltrona a forma di corpo di donna, trafitta da frecce, attaccata da teste di belve e legata con una catena a una grossa palla, per simboleggiare la violenza contro le donne. L'opera, un omaggio alla poltrona Up5&6 che Pesce ideò 50 anni fa, è stata inaugurata ieri alla presenza del designer. Milanesi divisi tra «incomprensibile» e «geniale». Ieri critiche anche il movimento femminista Non una di meno: «È violenza sulle donne».

Benvenuti al Salone.

