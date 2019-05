Milano, è allarme povertà

Simona Romanò

Diciottomila famiglie milanesi fanno fatica a mangiare.

La piaga della povertà colpisce anche l'attrattiva Milano dove ci sono persone che stentano a mettere in tavola pranzo e cena per i propri bambini: si contano, infatti, oltre 18mila famiglie costrette a chiedere aiuti alimentari. In crisi sono soprattutto le donne sole, sia italiane sia straniere con permesso di soggiorno. «Sono mamme che non riescono a provvedere ai bisogni più elementari dei figli», ha denunciato Luciano Gualzetti, direttore della Caritas ambrosiana. Un povero su due, in coda alle mense, ha tra 35 e 54 anni; uno su tre è italiano, soprattutto disoccupati, colf, badanti. Quasi tutti chiedono beni alimentari, anche per neonati, dal latte agli omogeneizzati. Sono questi gli elementi che delineano una situazione di crescente disagio. I nuovi poveri arrivano sempre più dal ceto medio-basso (in genere milanesi over 50) che per imprevisti della vita si sono ritrovate nell'indigenza. È sufficiente perdere il posto di lavoro, anche momentaneamente, o ampliare il nucleo familiare con più figli per sprofondare nella difficoltà economica: nel 53,9% dei casi l'indigenza è dovuta alla disoccupazione che dura da più di un anno. Chi ha vergogna di recarsi alle mense fa richiesta del pacco-viveri (oltre 90mila distribuiti ogni giorno) del Banco Alimentare che garantisce un pasto, contenendo dalla pasta al riso. E per aiutare le nuove famiglie in difficoltà domani la Caritas apre il nuovo emporio della solidarietà di Lambrate, ospitato nella parrocchia del SS. Nome di Maria in via Pitteri 54, che arriva dopo quello della Barona. Una inaugurazione che sarà anche l'occasione per lanciare la nuova iniziativa Carrello sospeso sulla falsariga della tradizione napoletana del caffè sospeso che si può lasciar pagato al bar per chi non può permetterselo. Nel minimarket si pagherà la spesa con una tessera a punti, rilasciata dagli operatori dei centri di ascolto Caritas e caricata secondo le necessità. Tale tessera potrà appunto essere caricata anche da chi vuole aiutare gli indigenti. All'inaugurazione ci saranno tra gli altri l'arcivescovo Mario Delpini, il sindaco Giuseppe Sala, il nuovo presidente di fondazione Cariplo Giovanni Fosti, il direttore Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

