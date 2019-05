MILANO - Dopo lo shock di gara 1, Milano fa la voce grossa, portandosi a casa il secondo atto della serie con Avellino (76-61 il finale). Grande prova di squadra dei biancorossi, finalmente aggressivi e determinati in fase difensiva. Ottimo l'apporto offensivo di un Jerrells trasformato rispetto a gara 1 (18 punti). Bene anche Nunnally (19 punti), soprattutto nella prima frazione. Notevole anche l'impatto fisico di Tarczewski (8 punti e 8 rimbalzi). L'inizio è da film horror per i milanesi che vanno sotto pesantemente (5-18). La reazione dell'AX è violenta. Parziale di 21 a 4, con Micov e Nunnally in grande spolvero, e Avellino alle corde. All'intervallo, grazie anche al buon contributo di Della Valle, +12 per i padroni di casa. Nella ripresa, l'Olimpia continua a giocare con grande impeto, riuscendo ad ingabbiare Sykes, l'uomo più pericoloso della Sidigas. Milano non regala nulla con Jerrells che segna canestri importanti. Gli ospiti provano, in ogni modo, a rientrare in gara ma non c'è spazio per la rimonta. La difesa biancorossa funziona a meraviglia, l'attacco ne giova e Milano impatta così la serie sull'1-1. Domani si torna in campo per gara 3, questa volta sul campo di Avellino.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

