MILANO - Dopo l'interesse da parte del fondo del Quatar, prontamente smentito da Elliott, ora è la volta dell'uomo più ricco di Francia provare ad avvicinarsi al Milan. Un'indiscrezione, che starebbe circolando in ambienti finanziari francesi e che vorrebbe Bernard Arnault, con il suo gruppo LVMH, interessato all'acquisizione del club rossonero. Ma solo a una specifica condizione: non prima che i conti siano tornati in ordine. Stiamo parlando come detto dell'uomo francese più ricco del suo Paese, con un patrimonio stimato in 55 miliardi di euro, e alla guida di quello che è considerato l'impero del lusso, un conglomerato di circa 70 marchi che spazia dalle borse all'abbigliamento, dai gioielli alle catene di retail, dalla cosmetica agli alcolici. Alcuni dei marchi a lui riconducibili? Di sicuro richiamo anche tra gli stessi calciatori a cui piace indossare capi di Luis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari, Hublot, Givenchy per fare solo qualche esempio.

Un interesse per il Milan che si dice strategico per il gruppo francese che vorrebbe allargare i propri interessi in Italia e nel calcio. Per il fondo Elliott Management Corporation, attuale proprietario del Milan, la voce è priva di fondamento. Il Fondo americano ha sempre parlato di progetto a media-lunga scadenza. Un progetto che sta andando avanti nonostante qualche problematica sorta, non per colpe sue, con l'Uefa e un FairPlay Finanziario che non permette alla famiglia Singer di investire come vorrebbe per rilanciare il Milan il prima possibile per poi come detto rivenderlo a una cifra vicino al miliardo di euro.(L.Ucc.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

