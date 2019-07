MILANO - Dopo Icardi anche Nainggolan a casa in anticipo, ma in permesso. Un distinguo doveroso, tenuto conto delle differenti evoluzioni dei rapporti fra Antonio Conte e i due epurati ufficiali di casa Inter nella prima settimana di lavoro a Cornaredo.

Ma, come Maurito, anche il Ninja non ha preso al test-match di ieri pomeriggio contro il Lugano Calcio, ufficialmente in permesso dopo una seduta personalizzata (per uno stato di affaticamento generale) svolta in mattinata e subito a Milano per stare vicino alla moglie Claudia, che ha iniziato la terapia per combattere il tumore («Buona la prima», ha scritto accanto al simbolo del quadrifoglio messo a corredo della foto).

Altra questione invece il tour asiatico, che sarà precluso all'ex capitano, atteso da due settimane di allenamenti in solitaria (con un preparatore messo a disposizione dalla società) alla Pinetina. Per Nainggolan, in considerazione dell'impegno profuso a Cornaredo e del graduale coinvolgimento da parte di Conte nei lavori tattici di squadra, non è detta infatti l'ultima parola, con possibile convocazione in extremis per gli impegni fra Singapore (sabato, contro il Manchester United) e Cina (il 24, contro la Juventus, e il 27, contro il Psg). La partenza per la città stato del Sud-Est asiatico è in programma domani dallo scalo milanese di Malpensa. Senza offerte di mercato concrete (finora solo sondaggi da Dalian Yifang e Shanghai Shenhua), Nainggolan potrebbe essere a bordo.(A.Agn.)

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

