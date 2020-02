MILANO - Dopo aver regolato Brindisi (77-74), l'Olimpia si rituffa in in Europa. Stasera (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player) i biancorossi ospitano l'Alba Berlino, squadra che milita nei bassifondi della classifica di Eurolega (7-15 il record della compagine tedesca). Reduce dalla sofferta ma preziosa vittoria sul Bayern Monaco (79-78 il finale), la squadra di Messina punta a superare anche i berlinesi, così da consolidare la propria posizione all'interno delle prime otto della classe. Nonostante le quattro sconfitte nelle ultime sei gare disputate in Eurolega, l'Alba non fa dormire sonni tranquilli a coach Messina: «L'Alba è una squadra di grande energia e fisicità, come tutte le formazioni allenate da coach Aito ha una bellissima organizzazione di movimento in attacco ed è anche una delle squadre che eseguono più tiri da tre in Eurolega. Dovremo avere equilibrio in attacco, per recuperare e limitare il numero di tiri da tre aperti che prenderanno. Sappiamo quanto sia importante per noi questa partita quindi dovremo affrontarla con aggressività mentale fin dal primo minuto». In dubbio capitan Cinciarini, tornano, invece, a disposizione Gudaitis e Della Valle (attacco influenzale).

Assenti i lungodegenti Brooks e Moraschini (il primo è vicino al rientro). Milano cerca il quarto successo consecutivo tra campionato e Eurolega. Vincere anche contro l'Alba Berlino confermerebbe come il momento nero dei biancorossi sia ormai alle spalle. (F.Pon.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA