MILANO - Domenica al Brianteo di Monza (ore 12.30, diretta Sky Sport) ci sarà l'antipasto al femminile del derby di San Siro del 9 febbraio, quando il Milan di Stefano Pioli cercherà di fare lo sgambetto all'Inter di Antonio Conte, ben più in alto in classifica. Tra le donne il panorama si ribalta, con le neopromosse nerazzurre desiderose di fermare le più quotate rossonere e di conquistare almeno il primo punto nella stracittadina in rosa, giunta alla quarta edizione.

Sinora tre vittorie del Milan, due in Coppa Italia più l'1-3 dell'andata in serie A al Breda di Sesto San Giovanni. «Si avverte l'atmosfera particolare e io cerco di tranquillizzare le ragazze. Il Milan è molto forte, è un passo davanti a noi, ma dovremo affrontare la partita con la consapevolezza di giocarcela», questo l'approccio del tecnico dell'Inter Attilio Sorbi, intervistato da Sky. La sua squadra, dopo 13 giornate, è sesta a quota 18 punti ed è reduce da due successi consecutivi, su Verona ed Empoli. Sono invece tre le affermazioni di fila del Milan, compreso il 6-3 nel recupero di mercoledì sul Pink Bari. Le rossonere hanno così raggiunto la Fiorentina al secondo posto, a -8 dall'imprendibile Juventus. «La Champions? È presto per pensarci. L'Inter è in forma e dovremo farci trovare pronte. La sconfitta con l'Empoli di inizio gennaio ci ha fatto capire che non possiamo più commettere certi errori», ha detto la bomber rossonera Valentina Giacinti.(M.Sar.)

